В Кремле объяснили отказ Путина и Трампа общаться с журналистами по итогам их встречи

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп сделали исчерпывающие заявления по итогам своей встречи, поэтому было решено отказаться от вопросов журналистов на итоговой пресс-конференции. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Были сделаны исчерпывающие заявления», — сказал он в ответ на вопрос о том, почему формат из заявленной пресс-конференции трансформировался в итоговое заявление.

Также представитель Кремля отметил, что беседа лидеров двух стран была позитивной, о чем они оба заявили.

«Это тот самый разговор, который позволяет дальше уверенно вместе идти по пути поиска вариантов урегулирования», — добавил Песков.

15 августа Путин и Трамп провели саммит на Аляске. Местом встречи стала объединенная военная база Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Основная тема переговоров — поиск долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.

Путин в ходе совместной пресс-конференции с Трампом по итогам встречи заявил, что у него установились очень хорошие прямые контакты с главой Белого дома.

Также российский лидер высоко оценил стремление президента Соединенных Штатов «вникнуть в суть украинского конфликта».

