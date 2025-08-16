Путин заявил о стремлении завершить конфликт на Украине «чем быстрее, тем лучше»

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с лидером США Дональдом Трампом заявил о стремлении завершить конфликт на Украине «чем быстрее, тем лучше».

Он отметил, что с американским коллегой у них сложился хороший и доверительный контакт.

«И у меня есть все основания полагать, что, двигаясь по этому пути, мы можем дойти — и чем быстрее, тем лучше — до завершения конфликта на Украине», — подчеркнул Путин.

Трамп: Европе необходимо поучаствовать в урегулировании украинского кризиса

Трамп сообщил, что после саммита Путиным пока сделки нет. Он отметил, что стороны согласились во многих вопросах, однако указал, что во время переговоров было несколько пунктов, в том числе достаточно важных, по которым достичь договоренностей не удалось.