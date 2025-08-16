Путин почтил память советских летчиков на Аляске

Президент РФ Владимир Путин после переговоров с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске возложил цветы к могилам советских летчиков, погибших в годы Второй мировой войны. Об этом сообщает ТАСС.

© Лента.ру

Он посетил участок «Союзники в годы Второй мировой войны» на национальном военном кладбище Форт-Ричардсон, расположенном недалеко от военной базы Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Отмечается, что там находятся 14 советских захоронений. На данный момент установлены имена и воинские звания 11 советских военнослужащих, в том числе девятерых летчиков и двух моряков.

Саммит длился два часа 45 минут в формате «три на три». К Трампу присоединились госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник американского лидера Стив Уиткофф, к Путину — глава МИД РФ Сергей Лавров и советник президента России по международным делам Юрий Ушаков.