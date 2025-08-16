Next time in Moscow: Путин пригласил Трампа в Москву

Путин пригласил Трампа в Москву на следующую встречу
Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции по итогам саммита с президентом РФ Владимиром Путиным выразил надежду на скорую встречу с российским коллегой.
В ответ на это Путин по-английский ответил Трампу с улыбкой: «В следующий раз в Москве».
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа за закрытыми дверями завершилась. Она продлилась более трех часов от момента встречи в аэропорту Анкориджа.
В ходе общения с прессой после мероприятия Путин заявил, что переговоры с Трампом прошли в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере.
Путин оценил переговоры с Трампом
Основная тема переговоров — поиск долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи Путина и Трампа на Аляске.
Ранее Трамп перед встречей с Путиным созвонился с Лукашенко.