Путин оценил отношения России с США при Байдене
Президент России Владимир Путин оценил отношения РФ с США при бывшем американском лидере Джо Байдене. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом.
«Отношения РФ и США за последние четыре года скатились до самой низшей точки со времен холодной войны», — сказал он.
Путин также отметил, что он пытался убедить Байдена не доводить до ситуации, которая приведет к «тяжелым последствиям». Он согласился с утверждением Трампа о том, что если бы он был президентом, то конфликта на Украине бы не произошло.
Путин оценил переговоры с Трампом
Ранее Путин оценил переговоры с Трампом. По его словам, беседа прошла в конструктивной и уважительной атмосфере.