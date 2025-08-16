Путин оценил отношения России с США при Байдене

Президент России Владимир Путин оценил отношения РФ с США при бывшем американском лидере Джо Байдене. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

«Отношения РФ и США за последние четыре года скатились до самой низшей точки со времен холодной войны», — сказал он.

Путин также отметил, что он пытался убедить Байдена не доводить до ситуации, которая приведет к «тяжелым последствиям». Он согласился с утверждением Трампа о том, что если бы он был президентом, то конфликта на Украине бы не произошло.

Путин оценил переговоры с Трампом

Ранее Путин оценил переговоры с Трампом. По его словам, беседа прошла в конструктивной и уважительной атмосфере.