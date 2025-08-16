Путин оценил переговоры с Трампом

Президент России Владимир Путин оценил прошедшие переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом он заявил в ходе совместной пресс-конференции по итогам саммита.

По его словам, беседа прошла в конструктивной и уважительной атмосфере. С обеих сторон был настрой на результат, добавил Путин.

Трамп позвонил Зеленскому после встречи с Путиным

Беседа Путина и Трампа продлилась 2 часа 45 минут. Переговоры лидеров двух стран состоялись на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.