Путин отреагировал на вопрос о встрече с Зеленским

Президент России Владимир Путин отреагировал на заданный ему накануне переговоров с главой США Дональдом Трампом вопрос о встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщает «Страна.ua».

«Вы готовы ко встрече с Зеленским трехсторонней быстрой?», — задал журналист вопрос на русском языке. В ответ Путин коротко кивнул.

Вопрос прозвучал на фоне выкриков других журналистов, однако российский президент «его явно услышал», отмечается в сообщении.

Путин жестом отреагировал на вопрос журналиста о прекращении конфликта на Украине

Ранее Трамп назвал цель переговоров с Путиным. «Не мне вести переговоры о сделке по Украине, но я определенно могу создать условия для ее заключения», — сказал он.

Глава Белого дома также подчеркнул, что следующая встреча может пройти с участием Зеленского.