Стало известно, кто работает переводчиком на встрече Трампа и Путина

Переводчиком на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа с российской стороны является Алексей Садыков. Он неоднократно сопровождал президента России в ходе важных переговоров. Именно он обеспечивал перевод на первой встрече Путина и Трампа в Хельсинки в 2018 году.

Алексей - выпускник Института гуманитарных и прикладных наук, квалификацию переводчика получил в Московском государственном лингвистическом университете им. Мориса Тореза. Садыков является сотрудником МИД, занимает должность старшего советника департамента лингвистического обеспечения.

В интервью передаче "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" он рассказывал, что президент России Владимир Путин внимательно следит за переводом его речи и может уточнить версию своих слов на иностранном языке.