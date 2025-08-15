Руководство отеля на Аляске восхищено Лавровым

Руководство отеля на Аляске, в котором остановился министр иностранных дел России Сергей Лавров, в восторге от того, что гостинице выпала возможность принять главу МИД.

Как заявил генеральный менеджер The Lakefront Anchorage Джимми Ву, визит Лаврова честь для гостиницы, это событие стало частью истории.

«Я нервничаю! Хороший, потрясающий опыт! Такой уникальный. Мы рады всем международным гостям, но это особенная группа. Это честь для нас! Это сделало наш отель частью истории», — сказал собеседник РИА Новости.

Лавров не запрашивал номер с видом на озеро и позавтракал у себя в номере, добавил Ву.

Он не уточнил, разрешили ли министру курить в гостиничном номере.