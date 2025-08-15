В США назвали скрытую цель встречи Путина с Трампом

Президент России Владимир Путин согласился на встречу с американским коллегой Дональдом Трампом в том числе для того, чтобы вернуть Москву на мировую арену. Скрытую цель переговоров назвал телеканал NBC News.

«Путин встречается с Трампом на Аляске не только для того, чтобы обсудить конфликт на Украине, но и для того, чтобы вернуть свою страну на мировую арену», — указано в сообщении.

При этом российский лидер также надеется получить экономические выгоды от встречи с Трампом на фоне введенных против РФ санкций, сообщает канал.

До этого на Аляске началась встреча Путина и Трампа. Лидеры воздержались от вступительных слов перед началом переговоров.