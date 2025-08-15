В Европе отреагировали на изменение формата переговоров Трампа и Путина

Европейский чиновник обрадовался изменению формата переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом он сообщил CNN.

По словам собеседника телеканала, решение провести встречу в формате «три на три», а не «один на один», как планировалось изначально, является «облегчением».

Ранее стало известно, что в первом этапе переговоров с Трампом будут участвовать министр иностранных дел России Сергей Лавров и советник президента России по международным делам Юрий Ушаков. К американскому лидеру присоединятся госсекретарь Марко Рубио и его специальный посланник Стив Уиткофф.