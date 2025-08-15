Кремль показал кадры переговоров Путина и Трампа

Кремль опубликовал кадры с переговоров президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа.

На опубликованных кадрах можно увидеть обстановку саммита — 8 стоящих полукругом стульев, а также участников переговоров. Самые близкие к центру места занимают Путин и Трамп. За ними вывешен большой билборд с надписью «pursuing peace» — «стремление к миру».

СМИ обратили внимание на странное поведение президентов перед переговорами

Ранее Путин и Трамп встретились на Аляске для переговоров по вопросу конфликта на Украине.