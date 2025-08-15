Песков раскрыл планы Путина после переговоров с Трампом

В планах президента России Владимира Путина – посещение могилы советских летчиков на Аляске. Российский лидер посетит мемориал после переговоров с главой Белого дома Дональдом Трампом, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков пояснил в эфире "Первого канала", что на Аляске находятся могилы советских военных пилотов, похоронен там и один гражданский. После завершения всей рабочей программы, перед вылетом, Путин обязательно возложит цветы к памятнику, сказал представитель Кремля.

Во время Второй мировой войны по воздушной трассе Аляска — Сибирь перегоняли американские самолеты, которые поставляли в СССР по ленд-лизу. К памятнику "Героям Алсиба" Путин возложил цветы перед вылетом из Магадана в Анкоридж, передает РИА Новости.