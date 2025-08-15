Дмитриев показал лозунг, под которым пройдет встреча Путина и Трампа

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдут под лозунгом «Pursuing peace» («Стремление к миру» — прим «ВМ») — баннер именно с таким текстом разместили на военной базе Элмендорф — Ричардсон в Анкоридже на Аляске. Об этом в пятницу, 15 августа, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

— Скоро, — написал Дмитриев в своем Telegram-канале.

Центральной темой переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске станет достижение мира между Москвой и Киевом. Они также планируют обсудить пять ключевых требований Украины к России для окончания боевых действий.

Россию на саммите, помимо Дмитриева, представят министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, помощник президента России Юрий Ушаков.

Американская группа переговорщиков состоит из госсекретаря Марко Рубио, министра торговли Говарда Лютника, министра финансов Скотта Бессента и директора Центрального разведывательного управления Джона Рэтклиффа. Кроме того, к саммиту присоединятся специальный посланник на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс, заместитель главы аппарата Дэн Скавино и пресс-секретарь Кэролайн Ливитт.