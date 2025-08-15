Песков раскрыл, кто примет участие в переговорах Путина и Трампа

В ходе первой беседы президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа российского лидера будут сопровождать министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник Юрий Ушаков.

"Российскими официальными лицами, сопровождающими Путина на переговорах с американской делегацией, будут помощник по иностранным делам Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров", - сообщила журналистка CNN из пула Белого дома Кейтлан Коллинз, отметив, что Песков сообщил об этом корреспонденту телеканала Фредерику Пляйтгену. Его слова приводит агентство ТАСС.

Ранее сообщалось, что лидеры побеседуют тет-а-тет в присутствии переводчиков, однако позже было объявлено о формате "три на три", со стороны США на встрече будут присутствовать также госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Дональда Трампа Стивен Уиткофф.

Как ранее сообщили в Кремле, начало переговоров запланировано на 11.30 местного времени (22.30 московского). По итогам переговоров лидеры дадут совместную пресс-конференцию, анонсировал накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.