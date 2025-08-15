Путин и Трамп пообщались наедине в лимузине президента США

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп после прибытия на военную базу Элмендорф — Ричардсон в Анкоридже на Аляске сели в лимузин главы американского государства. Политики пообщались наедине по дороге к месту проведения переговоров. Об этом в пятницу, 15 августа, сообщил Telegram-канал Zvezdanews.

© Вечерняя Москва

Путин и Трамп почти одновременно вышли из своих самолетов. Американский лидер встретил своего российского коллегу аплодисментами. Затем главы государств направились друг к другу, после чего пожали руки.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что вместе с Путиным на встрече будут глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров и помощник главы государства по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в свою очередь уточнила, что Трампа будут сопровождать его специальный посланник Стив Уиткофф и глава Государственного департамента США Марко Рубио.

Центральной темой встречи станет достижение мира между Москвой и Киевом. Политики также планируют обсудить пять ключевых требований Украины к России для окончания боевых действий. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев опубликовал снимок из зала для пресс-конференции глав государств. Переговоры Путина и Трампа пройдут под лозунгом «Pursuing peace» («Стремление к миру» — прим. «ВМ») — баннер именно с таким текстом разместили в этом помещении.