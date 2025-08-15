Путин и Трамп встретились и пожали друг другу руки в аэропорту Анкориджа
Президент России Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп встретились и пожали друг другу руки в аэропорту Анкориджа. Об этом сообщает ТАСС.
Оба президента вышли из своих самолетов почти одновременно, после чего Трамп и Путин встретились на красной дорожке. После небольшой фотосессии президенты сели в Cadillac Трампа и отправились на место проведения саммита.
15 августа президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретились на Аляске для переговоров по вопросу конфликта на Украине.