Европейский дипломат заявил телеканалу CNN, что странам Европы будет «трудно переварить» красную дорожку, которую постелили для президента России Владимира Путина в аэропорту Анкориджа.

По словам дипломата, руководство стран Европы вряд ли оценит такой жест со стороны американской администрации.

«Европейский дипломат заявил, что, учитывая те ужасы, которые Россия ежедневно творит на Украине, такое обращение будет трудно переварить», — указано в сообщении.

США изменили формат переговоров Путина и Трампа

Ранее самолеты Путина и главы Белого дома Дональда Трампа приземлились в аэропорту Анкориджа. После этого президенты почти одновременно спустились с трапов и пожали друг другу руки.