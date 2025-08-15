США изменили формат переговоров Путина и Трампа

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске пройдет не один на один, а в формате «три на три», в ней также примут участие министры. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что встреча Путина и Трампа на Аляске пройдет в формате тет-а-тет и только после к ним присоединятся делегации.

«Запланированная ранее в формате "один на один" встреча президентов пройдет в формате "три на три". Вместе с Трампом в ней примут участие госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф», — сказала Левитт.

По ее словам, в ланче, который пройдет в расширенном составе, также примут участие министры финансов, торговли и обороны Скотт Бессент, Говард Латник и Пит Хегсет и руководитель аппарата сотрудников Белого дома Сюзан Уайлс.

Как рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Путина на встрече с Трампом в формате «три на три» будут сопровождать глава МИД Сергей Лавров и помощник российского лидера Юрий Ушаков. Помимо них в состав делегации также вошли главы Минфина и Минобороны Андрей Белоусов и Антон Силуанов и спецпредставитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.