Переговоры Путина и Трампа продолжаются больше часа

Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске продолжаются больше часа.

© kremlin.ru

В Кремле допустили, что переговоры продлятся 6-7 часов. В то же время Трамп заявил, что если встреча «пройдет не очень хорошо», то быстро вернется домой.

Беседа проходит в формате «3 на 3». Помимо президентов, в ней участвуют министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, помощник Путина Юрий Ушаков, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф. Планировалось, что Путин и Трамп проведут переговоры с переводчиком тет-а-тет, однако формат встречи изменился незадолго до ее начала.