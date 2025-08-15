Посол раскрыл настроение перед саммитом Путина и Трампа

Посол России в США Александр Дарчиев рассказал о настроении перед саммитом президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске. Об этом он сообщил РИА Новости.

По словам дипломата, настроение отличное.

Встреча Трампа и Путина пройдет 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска. В рамках переговоров лидеры двух стран проведут беседу один на один, после чего состоится вторая встреча с участием делегаций.

Ранее Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на то, что переговоры с Владимиром Путиным пройдут хорошо. В противном случае, отметил глава Белого дома, он «очень быстро» направится домой.