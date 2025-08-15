Путин приземлился на Аляске

Самолет с президентом России Владимиром Путиным на борту приземлился на Аляске. Это следует из данных портала Flightradar24.

Президентский Ту-214 сел в Анкоридже. Здесь глава государства проведет переговоры со своим американским коллегой Дональдом Трампом, в том числе по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее высокопоставленный источник телеканала CNN сообщил, что Трамп может досрочно покинуть саммит, если он не увидит у российского визави желания заключить сделку по Украине.