Названа стоимость свитера, в котором Лавров прилетел на Аляску

Основательница компании челябинского бренда, которая занимается производством свитеров с надписью «СССР», рассказала, что эта вещь стоит 10 990 рублей. Об этом пишет «КП-Челябинск».

Ранее стало известно, что именно такой свитер выбрал для своей поездки на Аляску глава МИД России Сергей Лавров.

По словам предпринимательницы, выбор министра для всей команды стал настоящим сюрпризом.

Собеседница издания рассказала, что фирма работает с темой ретро-СССР давно, и получала много критики, что это «совок».

Она назвала огромной радостью и наградой для команды то, что Лавров выбрал их свитер для столь важной встречи.

Компания, производящая свитеры, выпускает их из пряжи на основе хлопка и акрила. Министерство заказало несколько свитеров в разных цветах, сообщает издание.

Ранее политолог Алексей Мартынов предположил, что глава МИД России для визита на Аляску мог выбрать свитер с надписью «СССР» для того, чтобы сделать несколько исторических отсылок.