МИД России прокомментировал массовые протесты в Сербии

Массовые протесты в Сербии переходят от мирных демонстраций к насильственному сценарию, заявили в МИД России.

«Переход от мирных демонстраций к насильственному сценарию разворачивается, несмотря на то, что руководство страны серьёзно воспринимает нынешнее положение и существующие проблемы, предлагает меры урегулирования разногласий в политическом, правовом, конституционном поле», — говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

В МИД отметили, что определённые силы в Сербии под прикрытием лозунгов о «поиске справедливости и демократии» проявляют открытую агрессию, варварство и насилие.

Ранее сербский лидер Александр Вучич заявил, что участники протестов разрушили офис правящей Сербской прогрессивной партии в городе Нови-Сад.

Глава сербского МВД Ивица Дачич сообщил, что в ходе беспорядков в Сербии ранены 42 сотрудника полиции, 37 человек задержаны.