Спецборт Путина вошел в воздушное пространство США

Вылетевший из Магадана самолёт Ту-214 с президентом России Владимиром Путиным на борту вошёл в воздушное пространство США, следует из данных FlightRadar24. За рейсом наблюдают более 70 тыс. человек.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин прилетит в Анкоридж 15 августа в 22:00 мск. У самолёта его будет встречать лично президент США Дональд Трамп.

Ранее портал Newsweek сообщил, что безопасность самолёта Путина при подлёте к Аляске будут обеспечивать американские истребители.