Спецборт с Путиным преодолел более половины пути до Аляски

Президент России Владимир Путин вылетел из Магадана на встречу с американским лидером Дональдом Трампом, которая состоится на Аляске 15 августа. Это следует из данных сервиса Flightradar.

По данным сервиса, спецборт с российским лидером уже преодолел больше половины пути. За полетом в режиме реального времени следят свыше 63 тысяч человек.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что самолет, на борту которого Путин, должен приземлиться в Анкоридже ровно в 11:00 по местному времени (22:00 мск). В аэропорту его лично будет встречать президент США Дональд Трамп.

Переговоры Путина и Трампа пройдут на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. Главной темой обсуждения лидеров двух государств станет урегулирование конфликта на Украине. В частности, Трамп планирует обсудить с Путиным территориальный вопрос.

Зеленский выступил с призывом перед саммитом на Аляске

По приблизительной оценке Кремля, переговоры президентов России и США в общей сложности могут занять минимум 6-7 часов.