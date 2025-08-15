Российская сторона рассчитывает на продуктивный исход встречи президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом на Аляске. Об этом в эфире Первого канала сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он уточнил, что переговоры должны пройти продуктивно, чтобы речь могла идти о последующей трехсторонней встрече.

Самолет американского лидера уже вылетел в Анкоридж. При этом Трамп не стал общаться с журналистами непосредственно перед вылетом.

В свою очередь, генерал-майор ВВС Канады в отставке Скотт Клэнси сообщал, что истребители ВВС США будут защищать борт российского президента Владимира Путина на подлете к Аляске.

"Мир может поменяться". Карлсон высказался о встрече Путина и Трампа

15 августа Путин и Трамп проведут переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Встреча запланирована на 22:00 мск и начнется с беседы тет-а-тет. Обсуждаемые предложения могут включать обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО. На встрече также будут затронуты вопросы экономического сотрудничества России и США.