Песков оценил продолжительность переговоров Путина и Трампа

Переговоры президента России Владимира Путина и его американского визави Дональда Трампа на Аляске могут продлиться от 6 до 7 часов. Об этом сообщил официальный представитель Кремля, его цитирует ТАСС.

По словам представителя Кремля, российская сторона предполагет, что сначала у глав государств состоится встреча тет-а-тет, однако выснилось, что планируется еще встреча с участием помощников.

«Будут переговоры в составе делегаций, возможно, в формате рабочего ланча. Затем лидеры разойдутся на какое-то время и потом соберутся на совместную пресс-конференцию. Ну, в целом можно представить, что, конечно, минимум часов 6-7 на это уйдет», — добавил он.

Ранее стало известно, что главком НАТО в Европе американский генерал Алексус Гринкевич прибыл на Аляску в преддверии саммита Трампа и Путина.