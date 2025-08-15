Слуцкий: отказ вступлению Украины в НАТО станет достижением одной из целей СВО

Отказ от вступления Украины в НАТО станет достижением одной из целей специальной военной операции, но его надо будет впоследствии закрепить законодательно. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

Ранее американский президент Дональд Трамп допустил в перспективе предоставление Украине Соединенными Штатами гарантий безопасности вместе с Европой, но исключил вариант присоединения Киева к НАТО.

"Внеблоковый и безъядерный статус Украины, безусловно, были и остаются целями СВО. Гарантированный отказ от вступления Киева в НАТО, закрепленный впоследствии законодательно, станет достижением одной из этих целей", - сказал Слуцкий.

Говоря о перспективах предоставления Вашингтоном Киеву гарантий безопасности, депутат отметил, что "необходимо смотреть на детали и нюансы, насколько это будет соответствовать национальным интересам безопасности России".