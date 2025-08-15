Стало известно время прибытия Путина на Аляску
Самолет президента России Владимира Путина должен приземлиться в Анкоридже ровно в 11:00 по местному времени (22:00 по московскому времени). Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
Он отметил, что у трапа Путина встретит президент США Дональд Трамп.
«Самолет российского главы должен приземлиться в Анкоридже ровно в 11:00 по тамошнему времени», — сказал Песков.
Журналисты спросили у пресс-секретаря, успеет ли Путин вовремя прибыть с учетом погоды и графика. Песков ответил, что «президент всегда успевает», добавив, что во время полетов на важные переговоры российский глава прорабатывает тезисы по всей проблематике.
«И хотя, конечно, во главе угла будет стоять вопрос украинского урегулирования, но это и перечень наших двусторонних раздражителей и проекты нашего возможного экономического сотрудничества», — заключил он.