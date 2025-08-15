Стало известно время прибытия Путина на Аляску

Самолет президента России Владимира Путина должен приземлиться в Анкоридже ровно в 11:00 по местному времени (22:00 по московскому времени). Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Он отметил, что у трапа Путина встретит президент США Дональд Трамп.

«Самолет российского главы должен приземлиться в Анкоридже ровно в 11:00 по тамошнему времени», — сказал Песков.

Журналисты спросили у пресс-секретаря, успеет ли Путин вовремя прибыть с учетом погоды и графика. Песков ответил, что «президент всегда успевает», добавив, что во время полетов на важные переговоры российский глава прорабатывает тезисы по всей проблематике.