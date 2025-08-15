Президент РФ Владимир Путин в ходе полета до места проведения встречи с американским коллегой Дональдом Трампом будет работать над тезисами по всем темам предстоящего саммита. Об этом в ходе интервью, запись которого в своем Telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубин, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В ходе разговора Зарубин обратил внимание, что главе государства предстоит четырехчасовой полет из Магадана в Анкоридж в американском штате Аляска. По словам Пескова, в это время Путин будет читать и изучать «огромное количество материалов».

«[Президент РФ намерен изучить] тезисы по всей проблематике. Хотя, конечно, во главе угла будет стоять вопрос украинского урегулирования, это и перечень раздражителей наших двусторонних отношений, это и возможные проекты экономического сотрудничества, <...> это и тезисы по региональной и международной проблематике», — отметил представитель Кремля.

Он добавил, что российский лидер также рассмотрит все аспекты урегулирования конфликта на Украине.

Переговоры Путина и Трампа состоятся на Аляске 15 августа. Начало встречи запланировано на 22:00 мск.