Раскрыто значение свитера Лаврова с надписью «СССР»

Глава МИД России Сергей Лавров приехал на Аляску в свитере с надписью «СССР», чтобы напомнить про богатые двусторонние отношения Москвы и Вашингтона. Об этом газете «Взгляд» рассказал политолог Алексей Мартынов.

Он отметил, что решение Лаврова приехать на Аляску в свитере с надписью «СССР» может иметь несколько смыслов.

«Во-первых, это отсылка к богатым двусторонним отношениям с США в XX веке и намек на возможные параллели нынешнего саммита с успешными договоренностями Леонида Брежнева с Ричардом Никсоном», — добавил Мартынов.

Также, по его словам, своим свитером Лавров хотел напомнить о былой дипломатической юности и работе в постпредстве СССР при ООН в Нью-Йорке. Еще один смысл может заключаться в том, что глава МИД хотел продемонстрировать свою осведомленность о внутриамериканских трендах, где в последние годы вошли в моду одежда и аксессуары с советской символикой.