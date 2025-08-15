Захарова назвала спартанскими условия для журналистов из РФ на Аляске

Американская сторона оперативно предоставила российским журналистам возможность для ночевки, «пусть и в спартанских условиях». Об этом «Газете.Ru» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Лавров прибыл на Аляску в свитере с надписью «СССР»

По её словам, это нормально, с учётом того, что встреча президентов США и России на Аляске была организована «в невероятно короткие сроки».

Она также указала, что если бы саммит был плановым, то тогда, «было бы странно столкнуться с такой организацией».

«В данных обстоятельствах, думаю, к этим условиям надо относиться, как во всех смыслах походным. Это не остановит наших журналистов, а лишь придаст материалам колорит», — заключила дипломат.

Ранее журналисты кремлевского пула рассказали, что на время встречи российского и американского лидеров их разместили на стадионе, где организовали разделенные занавесками комнаты с раскладушками, так как в гостиницах Анкориджа не осталось свободных номеров, сообщает RT.