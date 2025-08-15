Еще один Ил-76 прибыл на Аляску перед саммитом Путина и Трампа

Еще один российский самолет Ил-76 прибыл на авиабазу Элмендорф — Ричардсон на Аляске, где в пятницу состоится саммит президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

По информации портала, воздушное судно приземлилось около 16:15 мск. В этот же день, в 13:50 мск, на ту же авиабазу прибыл еще один Ил-76.

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 15 августа на военной базе Элмендорф — Ричардсон в Анкоридже на Аляске. Переговоры должны начаться в 11:30 по местному времени (в 22:30 мск).

Сначала Путин и Трамп поговорят тет-а-тет, а затем к ним присоединятся делегации двух стран. Российскую сторону будут представлять в том числе глава МИД Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Стал известен еще один участник саммита на Аляске

В состав американской делегации войдут госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник, а также директор ЦРУ Джон Рэтклифф.