Названы точки соприкосновения России и США

Россия и США в преддверии саммита лидеров двух стран на Аляске могли найти точки соприкосновения, активно обсуждая взаимные интересы в последние месяцы. Такое мнение высказал News.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

По словам парламентария, у России и США много взаимных интересов, «которые оставались без обсуждения на протяжении нескольких лет».

«Однако они активно стали обсуждаться на протяжении последних месяцев, когда происходили встречи на различных уровнях, на разных площадках. Конечно, главный вопрос — это Украина. Понятно, какое противодействие, откуда это все взялось, кто за этим стоял», — отметил Алексей Чепа.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам также выразил уверенность, что сейчас есть возможность «повернуть определенный ход истории в сторону мира».

Сегодня на Объединенной военной базе Элмендофр-Ричардсон на Аляске ожидается встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Основная тема саммита – урегулирование украинского кризиса. Переговоры пройдут как один на один, так и в составе делегаций.

В российскую делегацию входят глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, помощник российского лидера Юрий Ушаков и руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев.