В России рассказали, будет ли вторая встреча Путина и Трампа

Первые встречи лидеров стран обычно являются ознакомительными, поэтому вполне вероятно, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся еще раз после переговоров на Аляске. Об этом заявил News.ru депутат Госдумы Андрей Колесник.

Сегодня на Объединенной военной базе Элмендофр-Ричардсон возле города Анкоридж на Аляске пройдет встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Основной темой саммита станет урегулирование украинского кризиса.

По словам депутата Госдумы Андрея Колесника, первая встреча глав государств обычно носит ознакомительный характер и не стоит ждать от нее «прорывных решений».

«Наш президент и глава Белого дома — очень умные люди, добивающиеся своих целей. Думаю, за первой встречей последует вторая. Никогда на первых встречах не происходит подписания документов, а вырабатывается концептуальное понимание накопившихся проблем», — заявил парламентарий.

Он также отметил, что главной темой саммита станет Украина, «а потом все остальное».

Сегодня ожидается беседа тет-а-тет президентов России и США, а затем — переговоры в составе делегаций. В российскую делегацию входят глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, помощник российского лидера Юрий Ушаков и руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев.