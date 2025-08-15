Путина пригласили на саммит АТЭС в Южную Корею

Президента России Владимира Путина пригласили на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который состоится осенью в южнокорейском городе Кёнджу. Об этом сообщил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев.

© Газета.Ru

Южная Корея в этом году выступает в качестве организатора саммита. Приглашение — это стандартная практика протокола и обязанность принимающей стороны. Решение об уровне делегации будет принято позднее, рассказал посол.

Решение по уровню представленности РФ будет приниматься администрацией Путина на основе анализа широкого спектра обстоятельств, в частности ожидаемой продуктивности встречи и условий для выхода на значимые для Москвы договоренности, подчеркнул Бердыев.

Обычно члены АТЭС, в том числе Россия, окончательно определяются по этому вопросу накануне мероприятия, что является устоявшейся практикой, добавил он.

В июле стало известно, что власти Южной Кореи могут пригласить лидера КНДР Ким Чен Ына на саммит организации.