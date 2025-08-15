NBC: Трамп намерен принять Путина на Аляске с наивысшими почестями

Президент США Дональд Трамп намерен принять российского лидера Владимира Путина на Аляске с наивысшими почестями.

© Global look

Об этом сообщает NBC news со ссылкой на источники.

Ожидается, что Трамп расстелет красную дорожку для Путина при визите на объединённую базу Элмендорф — Ричардсон, а также намерен лично приветствовать российского лидера по прибытии.

Чиновники подчеркнули, что точные детали мероприятий встречи находятся ещё в завершающей стадии.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что встреча Путина и Трампа начнётся в Анкоридже 15 августа в 22:30 мск.

Он также подтвердил, что переговоры пройдут на военной базе Элмендорф — Ричардсон на Аляске.