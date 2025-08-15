В Госдуме назвали встречу Путина и Трампа «самурайской историей»

Переговоры президентов Владимира Путина и Дональда Трампа будут похожи на встречу двух самураев, лидеры смогут понять друг друга без слов. Таким мнением в беседе с NEWS.ru поделился депутат Госдумы Андрей Колесник.

© Газета.Ru

«Говорят, что Путин и Трамп на Аляске просто попьют чай и посмотрят друг на друга. Это важно. Умные люди поймут друг друга, не сказав ни слова. Самурайская история — посмотреть друг на друга и понять, что будет дальше», — сказал Колесник.

Он подчеркнул, что Путин «в любом случае» будет отстаивать интересы России. Парламентарий указал, что Трамп – бизнесмен, а президент России «вышел из спецслужб», и думает о Родине, а потом о себе.

До этого Reuters со ссылкой на источник, близкий к Кремлю писал, что России и США, вероятно, удалось найти «некие точки соприкосновения» перед предстоящим саммитом на Аляске.