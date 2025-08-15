Стало известно о симпатии Путина и Трампа друг к другу

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп «очень симпатизируют» друг другу, поэтому их встреча может изменить многое. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Трамп и Путин очень симпатизируют друг другу. Я уверен, что их личная встреча изменит расстановку сил. Она на самом деле может многое изменить. Они действительно симпатизируют друг другу и хорошо общаются», — рассказал собеседник агентства.

По мнению источников, переговоры глав государств «могут сыграть на руку России» и поспособствовать разрешению многих вопросов.

Саммит Путина и Трампа на Аляске начнется в 22:30 по московскому времени. Беседа глав государств пройдет в формате тет-а-тет с участием переводчиков.

Кроме того, переговоры двух президентов также пройдут в составе делегаций по формуле «5 на 5». В состав российской делегации вошли: советник Ушаков, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.