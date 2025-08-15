Путин перед саммитом на Аляске прибыл в Магадан

Президент России Владимир Путин прибыл в Магадан, где посетит ряд объектов и пообщается с губернатором региона Сергеем Носовым. Об этом 15 августа сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

© kremlin.ru

В рамках поездки у главы государства запланировано посещение ряда региональных объектов. В частности, ему покажут завод «Омега-Си». Это первое в России предприятие, производящее реэтерифицированные триглицериды из белой рыбы Охотского моря — сардины и сельди.

Также ожидается, что Владимир Путин посетит культурно-общественный центр парка «Маяк» и осмотрит спортивно-оздоровительный комплекс «Президентский».

Помимо этого, запланировано совещание под руководством президента по тематике реализации мастер-плана развития Магадана. Еще один пункт программы — возложение цветов к памятнику героям АЛСИБА, посвященному подвигу пилотов Первой перегоночной Краснознаменной авиадивизии. Монумент увековечивает историю сотрудничества СССР и Соединенных Штатов, изображая момент рукопожатия советского и американского летчиков на фоне вертикально установленного крыла самолета.

О том, что президент перед саммитом РФ — США на Аляске посетит один из российских регионов Песков сообщил накануне. Официальный представитель Кремля отметил, что это классическая практика.

Как писала «Парламентская газета», саммит РФ — США с участием президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет в крупнейшем городе Аляски Анкоридже 15 августа. Встреча лидеров должна начаться в 22:30 мск. Переговоры глав государств в составе делегаций пройдут по формуле «5 на 5». В состав российской делегации вошли главы Минобороны, МИД и Минфина Андрей Белоусов, Сергей Лавров и Антон Силуанов, помощник российского лидера Юрий Ушаков, а также спецпредставитель Президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.