Премьер-министр России Михаил Мишустин досрочно прервал участие в заседании Евразийского межправительственного совета, чтобы вернуться в Москву в связи с грядущими переговорами российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

«Коллеги, благодарю за внимание. Вместе с тем, прошу меня извинить, мне необходимо вернуться в Москву. Вы знаете, что сегодня на Аляске состоится российско-американский саммит с участием президентов Владимира Владимировича Путина и Дональда Трампа», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим российский премьер пожелал плодотворной работы оставшимся участникам заседания.

Мишустин прибыл в Киргизию с официальным визитом

Ранее Мишустин встретился с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Резой Арефом на полях заседания Евразийского межправительственного совета в Киргизии.