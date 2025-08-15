Мишустин досрочно покинул встречу премьеров ЕАЭС из-за саммита Путина и Трампа
Премьер-министр России Михаил Мишустин досрочно прервал участие в заседании Евразийского межправительственного совета, чтобы вернуться в Москву в связи с грядущими переговорами российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.
«Коллеги, благодарю за внимание. Вместе с тем, прошу меня извинить, мне необходимо вернуться в Москву. Вы знаете, что сегодня на Аляске состоится российско-американский саммит с участием президентов Владимира Владимировича Путина и Дональда Трампа», — цитирует его ТАСС.
Вместе с этим российский премьер пожелал плодотворной работы оставшимся участникам заседания.
Мишустин прибыл в Киргизию с официальным визитом
Ранее Мишустин встретился с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Резой Арефом на полях заседания Евразийского межправительственного совета в Киргизии.