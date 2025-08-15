Матвиенко оценила отношения России и КНДР

Позиции России и Корейской Народно-Демократической Республики совпадают по многим международным вопросам, а отношения двух стран вышли на качественно новый уровень. Об этом 15 августа заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

© пресс-служба Совета Федерации

Она поздравила главу президиума Верховного народного собрания КНДР Цой Рён Хэ с Днем освобождения, пожелав политику успехов, а жителям азиатской страны — мира и добра.

Спикер палаты регионов отметила, что 80 лет назад корейский народ победил японских империалистов, изгнал захватчиков и освободил свою страну от колониального гнета. По ее словам, русские солдаты сражались плечом к плечу с корейцами, что укрепило дружбу Москвы и Пхеньяна.

«Мы с удовлетворением отмечаем поступательное развитие отношений между РФ и КНДР, которые вышли на качественно новый уровень всеобъемлющего стратегического партнерства», — подчеркнула Матвиенко, которую цитирует «СенатИнформ».

Позиции двух государств совпадают по многим международным вопросам, отметила председатель Совфеда, добавив, что любые политические проблемы следует решать на основе международного права и при координации Организации Объединенных Наций. Внешнее же давление неприемлемо, констатировала спикер.

От лица сенаторов она выразила готовность выполнять договоренности, достигнутые лидерами России и КНДР, и наращивать межпарламентские контакты, включая в их орбиту региональные законодательные органы.