Захарова назвала замеченного на Аляске лося отчаявшимся Зеленским

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала отчаявшимся президентом Украины Владимиром Зеленским лося, пытавшегося попасть на военную базу на Аляске.

Ранее в СМИ появилась новость, что на Аляске лось попытался проникнуть на военную базу, где пройдет встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Захарова пошутила и сказала, что на самом деле пробраться на военную базу попытался украинский президент.

— Зеленский уже не знает, что придумать, — написала дипломат в своем Telegram-канале.

Встреча Путина и Трампа начнется в 22:30 по московскому времени 15 августа с беседы тет-а-тет при участии переводчиков. Центральной темой переговоров станет достижение мира между Россией и Украиной. Они также планируют обсудить пять ключевых требований Киева к Москве для окончания боевых действий.

Зеленский пытался скрыть от украинцев предложение Трампа

В состав российской делегации войдут министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, помощник президента России Юрий Ушаков и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.