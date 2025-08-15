Депутат Чепа счел возможной встречу Путина и Зеленского после саммита с Трампом

Газета.Ru

Встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского по итогам переговоров с главой США Дональдом Трампом возможна, однако не на следующий день. Об этом «Ленте.ру» заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

В Госдуме допустили встречу Зеленского и Путина
© РИА Новости
«Все зависит от того, как пройдут переговоры. Но в какой-то момент, конечно, должна будет состояться встреча Путина и Зеленского, потому что подписывать итоговое соглашение Россия все равно будет именно с Украиной. Так что встреча обязательно произойдет, но когда, как, в каком формате — пока неясно. На следующий же день после переговоров с Трампом — маловероятно», — заявил Чепа.

Депутат заявил, что оптимистично настроен в отношении предстоящих переговоров России и США на Аляске. Москва последовательно демонстрирует стремление к мирному урегулированию и открытость к переговорам, подчеркнул он.

Белый дом раскрыл планы Трампа в день встречи с Путиным

По словам парламентария, и США есть, что предложить России, а России есть, что предложить американцам. Есть множество тем для обсуждений, чем и обусловлен серьезный состав делегаций, подчеркнул Чепа.

15 августа Владимир Путин и президент США Дональд Трамп проведут переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включать обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

Ранее Лавров ответил на вопрос о мандраже перед саммитом на Аляске.