Лавров ответил на вопрос о мандраже перед саммитом на Аляске

Министр иностранных дел России Сергей Лавров перед саммитом президентов Владимира Путина и Дональда Трампа ответил на вопрос журналистов о том, ощущает ли он мандраж, пишет РИА Новости.

© Газета.Ru

«А что это такое?» — в ответ поинтересовался на вопрос журналистов Лавров.

Саммит Россия — США состоится сегодня на Аляске в городе Анкоридж. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что встреча запланирована на 22:00 по московскому времени и начнется с беседы тет-а-тет, где кроме глав двух государств будут только переводчики.

По его словам, на саммите будут обсуждаться вопросы экономического сотрудничества России и Соединенных Штатов. Однако центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса. Помощник президента также отметил, что будут рассмотрены и вопросы стратегической стабильности, и другие актуальные международные проблемы.

Ранее глава МИД Украины выступил с заявлением перед переговорами Путина и Трампа.