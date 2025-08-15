Раскрыта программа мероприятий Путина в Магадане по пути на Аляску

Президент России Владимир Путин в Магадане посетит завод и встретится с губернатором. Программу его мероприятий по пути на Аляску раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Российский лидер посетит завод «Омега-Си», который является уникальным предприятием по переработке рыбьего жира. Также он приедет в культурно-общественный центр парка «Маяк» и осмотрит универсальный спортивно-оздоровительный комплекс «Президентский». После осмотра объектов президент возложит цветы к мемориалу героям Алсиба (трассы Аляска — Сибирь).

Путин перед саммитом на Аляске прибыл в Магадан

Глава государства пообщается с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым, добавил Песков.

«То есть полноценная региональная поездка», — сказал он.

15 августа на Аляске пройдут переговоры делегаций России и США по урегулированию конфликта на Украине. Советник президента России по международным делам Юрий Ушаков уточнил, что встреча начнется в 22:30 по московскому времени. Беседа глав государств пройдет в формате тет-а-тет с участием переводчиков.