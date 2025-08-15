Бывший премьер-министр России высказался о встрече Трампа и Путина

Встреча президентом США и России Владимира Путина и Дональда станет первым серьезным шагом к миру на Украине, заявил РИА Новости бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин.

Он уточнил, что это произойдет, если стороны «найдут взаимопонимание».

«Собственно, суть состоит в этом», — подчеркнул экс-премьер.

В США раскрыли мнение о России перед саммитом на Аляске

Лидеры России и США проведут встречу в пятницу, 15 августа, на Аляске. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, план встречи на военной базе Элмендорф-Ричардсон в США уже утвержден, а подготовка к саммиту находится на финальном этапе.