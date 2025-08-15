Путин перед саммитом на Аляске прибыл в Магадан
Президент России Владимир Путин прибыл в Магадан, где проведет серию рабочих встреч и посетит социально значимые объекты. Об этом сообщает ТАСС.
В программу визита входит посещение ряда объектов и встреча с экс-губернатором Сергеем Носовым.
До этого пресс-секретарь президента Песков заявил, что Путин по пути на Аляску совершит региональную поездку.
15 августа Владимир Путин и президент США Дональд Трамп проведут переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включать обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.
В Анкоридж уже прибыли министр иностранных дел России Сергей Лавров и посол РФ в США Александр Дарчиев. Участие в саммите также примут помощник президента РФ Юрий Ушаков и министр обороны Андрей Белоусов.
Ранее российский спецборт внезапно улетел с Аляски.