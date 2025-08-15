Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и президенты США Дональд Трамп обсуждают украинский конфликт между собой. Его слова приводит ТАСС.

Песков высказался об участии Украины в переговорах об урегулировании и подчеркнул, что сейчас обсуждение идет между Россией и США. Он добавил, что мнение Киева «относится к последующим этапам».

«В настоящий момент речь идет о российско-американской встрече в Анкоридже», — заключил представитель Кремля.

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп прибудут на Аляску 15 августа, где проведут двусторонние переговоры. Лидеры обсудят варианты урегулирования конфликта на Украине.